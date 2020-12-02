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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan net mesaj: Tehditleriniz hükümsüz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda korumasının en asli görevi olduğunu belirterek, "Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.

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