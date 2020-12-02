Fenerbahçe'de 6 sakat birden var
Fenerbahçe'de derbi maçında sakatlanan Lemos'un durumu belli olurken Denizlispor maçında oynaması beklenmeyen 6 isim var.Abone ol
Süper Lig'in 11.haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı. Enner Valencia ülkesinden döndü ve bu sabah İstanbul'da teste girdi. Çıkacak sonuca göre takıma katılabilecek.
Bireysel çalışmalara başlayan Sinan Gümüş de yarın takıma katılacak.
Denizlispor maçında oynaması beklenmeyen 6 isim var.
Lemos'un durumu netleşti
Derbide sakatlanan Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi. Nazım Sangare ve Harun Tekin koşu çalışmalarını sürdürüyor.
Samatta salonda çalışmaya devam ederken, Perotti ve Ademi'nin de tedavilerine sürüyor.