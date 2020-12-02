BIST 1.333
DOLAR 7,82
EURO 9,42
ALTIN 459,44
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 6 sakat birden var

Fenerbahçe'de derbi maçında sakatlanan Lemos'un durumu belli olurken Denizlispor maçında oynaması beklenmeyen 6 isim var.

Abone ol

Süper Lig'in 11.haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı. Enner Valencia ülkesinden döndü ve bu sabah İstanbul'da teste girdi. Çıkacak sonuca göre takıma katılabilecek.

Bireysel çalışmalara başlayan Sinan Gümüş de yarın takıma katılacak.

Denizlispor maçında oynaması beklenmeyen 6 isim var.

Lemos'un durumu netleşti
Derbide sakatlanan Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi. Nazım Sangare ve Harun Tekin koşu çalışmalarını sürdürüyor.

Samatta salonda çalışmaya devam ederken, Perotti ve Ademi'nin de tedavilerine sürüyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Borsa İstanbul yanıtı: Önce 4 işlem öğrensin
İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması getirildi! En fazla 7 bin kişi bulunabilecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi! Hiçbir milletvekili terörist cenazesine katılmamalı
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor!
Sitokin nedir? Doktor Ümit Savaşçı: Koronavirüs değil sitokin fırtınası öldürüyor
Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır 2020 başvuru şartları
ÖNCEKİ HABERLER
Telefondan mesajla nasıl HES kodu alınır paralı mı?
Mustafa Destici: Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapılmaz
Trabzon'da 71 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
CHP, 81 ilde 'insan hakları sorumlusu' belirledi! Hak ihlallerini raporlaştıracaklar
Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir şartları neler 2020
65 yaş üstü yasaklar neler saat kaçta dışarı çıkılıyor?
Yorumlar 1 yorum