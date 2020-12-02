Eskişehir'de vatandaş acıkan karnını sokakta doyurmaya başladı

ESKİŞEHİR'de vatandaş kısıtlamadan dolayı yiyeceklerini paket şeklinde satın alıp sokaklarda yiyor. O anlarda kayda geçen görüntüler dikkat çekti.

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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.

Yasak nedeniyle mekanların içinde yemeklerini yiyemeyen ve paket olarak alan vatandaşlar, karınlarını soğuk havaya rağmen sokaklarda doyuruyor. Eskişehir kent merkezinin ara sokaklarında kaydedilen görüntülerde, birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği de gözleniyor.