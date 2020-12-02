Çorumlu çiftçi bulup yalak yaptı '1200 yıllık taş vaftiz' gerçeğini öğrenince satmaya çalıştı
ÇORUM'da çiftçi, Hristiyanlara ait taş vaftiz teknesini tarlada çalışırken buldu. Hayvanlarına yalak olarak kullandırdıktan sonra gerçeği öğrenen çiftçi, tarihi eseri 100 bin TL'ye satmak isterken yakalandı. 1200 yıllık taş, Hristiyanlar tarafından çocukların şaraba batırılmasında kullanılmış.
Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı.
İnternete ilan verdi: Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.
Gözaltında: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.