Çorumlu çiftçi bulup yalak yaptı '1200 yıllık taş vaftiz' gerçeğini öğrenince satmaya çalıştı

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı.