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Evde kestane nasıl pişirilir bu lezzetle kışı doya doya yaşayın!

Kestane pişirmek kolay gibi görünse de bazı püf noktaları bulunmaktadır. Peki evde kestane nasıl pişirilir?

Eskiden kış ayları gelince odun sobalarının üzerinde közlenen kestaneler, günümüzde farklı pişirme yöntemleriyle hala damakları tatlandırmaya devam ediyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan kestane, içimizi ısıtmasının yanında besleyici yapısıyla da tercih edilen gıdalardan birisidir.

Kış aylarının en sevilen atıştırmalığı kestane sokakların köşelerindeki yerini aldı. Soğuk günlerde insanın hem elini hem de içini ısıtan enerji deposu kestaneyi evde yapıp gönül rahatlığıyla ve zevkle tüketmek de mümkün. Peki ama nasıl? Kestane pişirmek kolay gibi görünse de bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bunlara dikkat ederek mis gibi evinizde kestanelerinizi pişirebilirsiniz. İşte merak ettiğiniz kestane pişirme teknikleri. Şimdiden afiyetler olsun...

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