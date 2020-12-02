Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasının perde arkası

Türkiye, CHP'deki taciz iddialarını konuşurken ortaya atılan bir iddia gündemi değiştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarını yalanlarken, iddia edildiği gibi suikast girişimiyle ilgili herhangi bir kişinin yakalanmadığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bir internet sitesinin ortaya attığı suikast iddiasının asparagas olduğunu söyledi.

Habertürk'te katıldığı televizyon programında suikast iddialarını değerlendiren Özışık, İBB Başkanı İmamoğlu'na yapılan uyarının rutin bir işlem olduğunu ve Türkiye'de koruma verilen herkese aynı prosedürün uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin CHP'yi tartıştığı her gündemde bu ve benzeri iddiaların ortaya atılarak gündem değiştirildiğini ileri süren Özışık, "İYİ Parti'yi tartışırken aynı şey yapıldı. Sayın Akşener, "Bir sabah kalkıp İmamoğlu için bölücülük soruşturması açıldı dedi gündem" değişti. CHP'de taciz iddialarını tartışırken bu kez de İmamoğlu'na suikast iddiası gündeme getirildi." diye konuştu.