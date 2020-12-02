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Ciğer tantuni nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Bu akşam sofralarınızda ciğer tantuni lezzetini denemeye ne dersiniz? İşte ciğer tantuni tarifi...

Güzel adanamın tadına doyulmaz harika bir sokak lezzeti ile karşınızdayız. Adana da sabahları kahvaltı niyetine yenen her işlek cadde ve sokak başında bulabileceğiniz tezgah tantunicisi lezzetini evlerinize taşımak istedik. Ciğer sade yemek istemeyenlere tantuni gibi dürüm yapmalarını tavsiye ederiz. İsteyene tabakta servis edebilirsiniz isteyene de lavaşta dürüm yaparak iki seçenekli bir yemek yapmış olursunuz. Ama tantuniyi seviyorsanız mutlaka dürüm yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun....

Malzemeler;

500 gr ciğer, 50 gr kuyruk yağı, 1 orta boy soğan, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, tablacı salatası için 1 adet soğan, 1 adet domates, bir tutam maydonoz, 2-3 dal taze nane.

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