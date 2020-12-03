BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,52
ALTIN 463,71
GÜNCEL

İlahiyatçı Mustafa Öztürk'ten skandal 'Kur'an" açıklaması! 'Bu Allah dili olabilir mi?' diye sordu tepki yağdı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-Kerim'de küfür kelimeleri geçtiğini öne sürüp "Bu Allah kelamı olabilir mi!" diye sordu ve Peygamber Efendimizin canı yandığı için bunu eklemiş olabileceğini iddia etti. Ortalık karıştı. Öztürk tepkiler üzerine üniversiteden istifa etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kuran-4 Kerim hakkındaki skandal sözlerinin ardından tepki görünce istifa etti. Prof. Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılan ve kesildiği savunulan videodaki ifadeleri büyük tartışma çıkardı. 

Söz konusu videoda Prof. Dr. Öztürk'ün, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadeleri duyuluyor.

Cübbeli Ahmet Hoca: Kur'an'ın vahiy olduğunu inkar ediyor

Muhafazakar camiada Öztürk’ün kullandığı ifadeleri tepki çekti. Öztürk’ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu  Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi. Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.

Sosyal medya üzerinden istifa etti

Gelen tepkiler üzerine Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından dekanlığa yönelik, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerini içeren bir belge paylaştı. Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 16 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un korona virüs testi pozitif çıktı
Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi
Dolar ve euro güne yatay seyirle başladı! Piyasalar enflasyon verilerine kitlendi
Samsun'da Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Osmaniye'de vicdansızlığın bu kadar pes dedirtti! 1 aylık bebeği apartman kapısına terk ettiler
Adana Tabip Odası Başkanı'ndan şok sözler! Hastanelerde boş sedye bulunamıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cem Uzan, Türkiye’ye döneceği tarihi açıkladı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasının perde arkası
Hande Sümertaş kimdir Fenerbahçelilere ne dedi kriz çıktı!
Ciğer tantuni nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Can Ataklı'dan CHP İstanbul'daki taciz olayıyla ilgili şok açıklama 'yollu' diye düşünmüş
Mustafa Öztürk ne dedi Kur'an hakkında sözleri infial yarattı
Evde kestane nasıl pişirilir bu lezzetle kışı doya doya yaşayın!
Edirne'de denetim! Minibüs sürücüleri "65 yaş üstü ve 20 yaş altı" için uyarıldı