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Kayseri'de izleyenleri duygulandıran görüntü! Ambulans görevlisinin hareketi büyük takdir topladı

KAYSERİ'de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde, belediyenin Küçük Dostlar Ambulansı'nda görevli Rahim Karakaya, Argıncık Alsancak Mahallesi'nde görevli olduğu sırada bir çöp konteynerinde Türk Bayrağı gördü. Aracından inen Rahim Karakaya, konteynerdeki Türk Bayrağı'nı alarak temizledi ve katlayarak aracında muhafaza altına aldı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen Rahmi Karakaya'nın bu hareketi büyük takdir topladı.

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