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İstanbul'da böyle hırsızlık görülmedi! Önce çaldı sonra bakın ne yaptı

SULTANGAZİ'de bir marketin önündeki üstü örtülü tezgahtan karpuz çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı

Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Pazar günü saat 04.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen bir şüpheli, iş yerinin önünde üstü örtülü tezgahttan karpuz çalarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra marketin önüne yeniden gelen şüpheli, örtüyü kaldırarak bir karpuz daha aldı. Şüpheli, aldığı karpuzu bu kez yere fırlatarak parçaladı ve olay yerinden uzaklaştı. 

O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli marketin önüne geldiği, tezgahtaki örtüyü kaldırarak bir karpuz çaldığı görülüyor. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geri geliyor. Tezgahtan bir karpuz daha çalan şüphelinin bu kez çaldığı karpuzu yere fırlattığı ve olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyor.

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