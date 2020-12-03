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Balkabaklı pasta nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Kabak tatlısı tarifleri sonbahar ve kış sezonunun en güzel lezzetlerinden biridir. Balkabağı ile birçok tatlı yapabilirsiniz.

Kabak tatlısı tarifleri, bu mevsim sezonunun en çok tercih edilen tatlı tariflerinden biri. Balkabağını ister sadece şerbet dökerek hazırlayın, isterseniz de pasta ve kekler elde edin. Balkabağı ile birçok tatlı yapabilirsiniz. Özellikle muhallebi ile balkabağının birleşimi, ortaya inanılmaz bir lezzet sunacaktır. Özellikle cheesecake'i çok sevenler için onu andıran mükemmel bir tarif paylaşıyoruz. Balkabaklı muhallebili pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, kabak tatlısı tarifleri arasında yer alan balkabaklı pasta nasıl yapılır? İşte sizler için malzeme listesi ve yapılışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Kabak sosu için 1 kilo balkabağı, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı toz şeker, muhallebi için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 litre süt, tabanı için 2 paket yulaflı bisküvi, yarım su bardağı erimiş tereyağı.

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