Carragher'ın zor anları! Bir türlü 'Başakşehir' diyemeyince stüdyoda kahkaha koptu

Jamie Carragher, yorumcu olduğu CBS Sports kanalının Şampiyonlar Ligi programında, Başakşehir’in adını telaffuz etmekte hayli zorlandı.

İngiliz devi Manchester United’ın grubunda yer alan Başakşehir’le ilgili değerlendirme yapılan programda Carragher, Başakşehir demek isterken “Başakbeşir” ve “Başakşişeir” dedi. Bu anlar hem Carragher’i hem de stüdyoda bulunan diğer konukları kahkahaya boğdu.

Defalarca Başakşehir’in adını yanlış telaffuz eden Carragher, en sonunda doğrusunu söylemeyi başardı.