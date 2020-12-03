Hadi Özışık'tan Can Ataklı'ya kurşun sözler!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Can Ataklı'nın tacize uğrayan genç kız için canlı yayında "yolluydu" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bu söylemden sonra Ataklı'nın bir daha ekranlara çıkmaması gerektiğini belirten Özışık, Ataklı'nın buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi ekranlarda olmaya devam ettiğini söyledi.

Hadi Özışık, TV 100'de katıldığı canlı yayında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz için ortaya atılan taciz iddialarını değerlendirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın tacizi ortaya çıkaran tweetleri sonrası Can Ataklı'nın canlı yayında tepkilere neden olan sözlerini hatırlatan Özışık, bu isimle ilgili gerekenin yapılmasını istedi, Tele 1 yönetimine seslendi.

İşte Hadi Özışık'ın canlı yayındaki o sözleri;

"Böyle birisinin böyle bir açıklama yapmasıyla birlikte Türkiye'de bir daha ekran yüzü görmemesi lazım. Gazetecilik yapmaması gerekiyor.

Can Ataklı çıktı bu olayla ilgili ne dedi? Bu senin mağdur diye gözyaşı dökmek üzereyken (Barış Yarkadaş), vicdanını sızlatan bu olayla ilgili çıktı dedi ki onun ifadesiyle, utanmadan, alçakça "Bu kız yolluydu." dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Sen hangi gazetecilikten bahsediyorsun?

"Böyle gazetecilik mi olur?"

Sadece o ifadeyi kullanmıyor! Dönüp diyor ki "Bu iki kişi arasında olaydır. Yollu sanmıştır!" böyle bir şey olabilir mi? Sana da vuruyor, bu haberi yapanlara da vuruyor. "Bunu büyütmeye gerek yok, bunun üzerine muhalefet mi olur?" diyor bir de! Böyle gazetecilik olur mu?

"Bir daha ekranlara çıkmamalı"

Ben sizin vicdanınıza soruyorum. Böyle bir insan bir daha ekrana çıkmalı mı? Güner Ümit çıktı bir laf etti, ekranları bitti. Rasim Ozan bir laf etti televizyonlara çıkmadı. Buna nasıl tahammül edilebilir?

"Kulağından tutuk atması gerekmiyor mu?"

Bu adama hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şey de yapılmadı. Benim çok ağır eleştiriler yönelttiğim Merdan Yanardağ'ın çıkıp "Kardeşim sen ne diyorsun?" deyip adamın kulağından tutup atması gerekmiyor muydu?"