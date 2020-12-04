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Arıza 13. bölüm fragmanı

Arıza dizisi 13. yeni bölümüyle 6 Aralık 2020 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 6 Aralık 2020 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

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