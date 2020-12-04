Esenyurt'ta bir zabıta, yumurta satan kadının yumurtalarını kırdı tehdit etti

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının üst geçidinde seyyar yumurta satan kadınların ürünlerine el koymak istedi. Ürünlerini vermek istemeyen kadın satıcılarla, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Görevlilerden biri, kadınlardan birinin elinden yumurtaları alarak yere attı.

O anları görüntüledi

Bu sırada oradan geçen başka bir kadın yaşananları cep telefonları kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yumurta sepetini yere fırlatan zabıta görevlisi kendisini görüntüleyen kadına, "Çektin mi?" diye soru sorup tehdit etti.

"Yumurtalarımı yere attı"

Zabıta tarafından ürünleri yere fırlatılan N.G., "Bir baktım zabıta geldi sütlerimi aldı, kaçırdı. Sonra yumurtama saldırdı. Yumurtayı ben çekince hırslandı bu sefer de yere çaldı. Hepsi yere döküldü kırıldı. Sonra hırsla sepeti yere vurdu. Vuracaktı vuramadı. Bir daha gelmeyin buraya diyerek diğer ürünlere saldırdı. Biz de yalvardık arkadaşla birlikte. Onun ürünlerini aldılar, benim ürünleri de yere döktüler" diye konuştu.

"Eskiden pazar yerimiz vardı"

Ürünleri alınan S.O. ise, "Esenyurt Belediyesi'ne ait bir pazarda tezgahımız vardı. Pazar yeri iptal olunca biz de ister istemez buraya geldik. Benim başka çalışanım yok, çocuklarım küçük olduğu için bu durağa geliyorum. Bazı zabıtalar bizi idare ederken, kimisi çok vicdansız. Ne varsa toplayıp götürdüler bunu birkaç defa daha yaptılar." dedi.