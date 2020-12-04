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4 şehirde aranıyordu! Denizli'de yataktaki ayak ele verdi

DENİZLİ ve üç ildeki baz istasyonlarından 14 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, JASAT ekiplerine “Buraya hiç gelmez, evde yok” dediği annesinin evindeki divanın altından çıktı.

İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Çameli ilçesi Cumaalan Mahallesi'nde bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun fark edilmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevredeki 28 farklı mobese ve güvenlik kameralarına ait 58 saatlik görüntüleri inceleyen JASAT timleri şahsı tespit etti. Çevre iller ile koordine kuran JASAT timleri benzer hırsızlıkların Antalya, Burdur ve Muğla’da da yaşandığını öğrendi.


JASAT takibi sırasında da hırsızlık yapmış
Kimliği tespit edilen Hasan G. (34), JASAT timleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. JASAT timlerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan Hasan G. yine bir hırsızlık olayına karıştı. Takip sırasında Muğla’da yol kenarında yaklaşık 1,5 ton zeytin yüklü aracı çalarak, zeytinleri kendi aracına yükledi. Daha sonra boş aracı tekrar yerine bıraktı.

“Yok” dediği oğlu divanın altından çıktı
Fiziki ve teknik takibin ardından JASAT timleri şahsın saklandığı eve operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan Hasan G.’nin adresine Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri koordineli operasyon düzenledi. Kapıyı açan anne, JASAT timlerine “Oğlum buraya hiç gelmez, evde yok” dese de inandıramadı. JASAT timlerinin evde yaptığı aramada annenin evde yok dediği oğlu divanın altından çıktı.


Sorgu devam ediyor
Şüpheli Hasan G., JASAT timleri tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve hırsızlık olaylarında kullanılan maske, eldiven ve aletler ele geçirildi. Şahsın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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