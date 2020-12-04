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Seren Serengil'in bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor

Youtube'da Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programına konuk olan Seren Serengil, bilinmeyenlerini anlattı. Annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayan Serengil, bu gerçeği ilk defa anlattı...

Youtube'da "Gör Beni" programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Seren Serengil, hayatı ve ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan'ın babası Öztürk Serengil'e kızgın olup olmadığı sorusu üzerine Serengil, 'Kızgınım biraz. Çünkü ondan yola çıkarak bütün erkeklere parmağımı kaldırıyorum. Şimdi şöhret olabilirsin, paran olabilir, etrafında çok kadın olabilir her şeyin çok çok çok olabilir. Çocuğum olmadı belki ama çocuk dünyaya getiriyorsan, ilk önceliğin, senin isteklerinden önce, senin çocuğun olmak zorunda. O zaman çocuk yapma. Bizi dünyaya getirirken sormuyorsunuz. ' İki sene sonra sıkılıp bırakacağım, annenle ne haliniz varsa görün, paranızı pulunuzu veriyorum, ama psikolojini iyi tut, hiçbir şey kullanma diyemezsin.

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