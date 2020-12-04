Kaşarlı köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isteyenler için tarifini hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

500 gr az yağlı dana kıyma, yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı limon suyu, yarım su bardağı galeta unu, 1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı köri, tuz.