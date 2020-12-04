BIST 1.332
DOLAR 7,79
EURO 9,47
ALTIN 461,55
İNTERNETHABER TV

Kaşarlı köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve en pratik kaşarlı köfte tarifi

Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isteyenler için tarifini hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

500 gr az yağlı dana kıyma, yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı limon suyu, yarım su bardağı galeta unu, 1 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı köri, tuz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon'un UFO raporundan savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı
Türkiye’nin en yaşlı kadını Van'da hayatını kaybetti
İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin izini kaybetti
Hatay'da koronavirüs vakaları nedeniyle iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kocaeli'de operasyon yapıldı ele geçirildi! 500 bin TL'ye kuruldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı işinden oldu
4 şehirde aranıyordu! Denizli'de yataktaki ayak ele verdi
Haftasonu marketler açık mı kaçta açılıyor kapanış saati kaç?
Ege'de Yunan barbarlığının kanıtı görüntüler! "Geri itmeyi" inkar edenlere kapak görüntüler
İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı! Sosyal medyada olay oldu
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?
Seren Serengil'in bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor
Yarın marketler saat kaça açık ne zaman kapanıyor?