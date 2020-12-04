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Kimler aşı yaptıracak?

TÜRKİYE'nin Çin'den 50 milyon doz koronavirüs aşısı alındığının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada başlayan "aşı karşıtlığı" için Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ceyhan, 'Diyelim ki yüzde 30 insan aşı yaptırmadı; salgını aşı ile kontrol altına alamazsınız' dedi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadelede tünelin sonundaki ışığı görebilmek için arayışlarına devam eden dünya, aşı ile umutlandı ancak uzmanlar, toplumsal bağışıklık kazanmak için geniş kitlelerin aşı olması gerektiğinin altını çiziyor.

Yaşadığımız çağda bilgiye olduğu kadar dezenformasyona da ulaşım kolaylaşırken bu durum ve belirsizlik hali, aşıya yönelik tereddütleri bulunan insanlar için endişeyi artırıyor.

Sözcü gazetesinden Mehmet Aktaşoğlu'nun haberine göre yapılan araştırmaya göre Fransızların yüzde 59'u çıkarsa ABD'lilerin yüzde 67’si ve Birleşik Krallık vatandaşlarının ise yüzde 85’i aşıyı yaptıracağını söylüyor.

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