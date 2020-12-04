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DÜNYA

ABD'de tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD'de havada arızalanan küçük bir uçak, araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. İniş sırasında seyir halindeki bir araca çarpan uçak, trafikte paniğe neden oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde havada arızalanan Bellanca Viking adlı küçük uçak, otobana acil iniş yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye inen tek pervaneli uçağın seyir halindeki bir araca çarparak durabildiği ifade edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi, olayı araştırdıklarını belirtti.

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