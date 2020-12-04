CHP'li Erdal Aksünger'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
CHP İstanbul teşkilatlarında görevli kadınlara yönelik 'cinsel taciz ve tecavüz iddiaları' ile ilgili her gün yeni belge ve görüntülerle yeni skandallar patlak vermeye devam ediyor. CHP yönetiminin ve CHP medyasının suskunluğu devam ederken; partiden bazı isimler seslerini yükseltmeye başladı.
CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, son zamanlarda CHP teşkilatlarındaki 'taciz ve tecavüz iddiaları' hakkında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.
Aksünger, "Kim bu işi duymuş ve gözünü kapatmışsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazımdır. Kim olursa olsun. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler kardeşim. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar" dedi.