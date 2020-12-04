CHP'li Erdal Aksünger'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, son zamanlarda CHP teşkilatlarındaki 'taciz ve tecavüz iddiaları' hakkında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Aksünger, "Kim bu işi duymuş ve gözünü kapatmışsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazımdır. Kim olursa olsun. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler kardeşim. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar" dedi.