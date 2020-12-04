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DÜNYA

ABD’de 300 metrelik fabrika bacası 10 saniyede yıkıldı

ABD'nin Widows Creek Fosil Fabrikası'nda yıkılması planlanan 300 metrelik baca, kontrollü bir şekilde patlatılarak 10 saniyede yıkıldı. Kontrollü yıkım anları, saniye saniye kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Widows Creek Fosil Fabrikası'na ait 300 metrelik baca işlevini kaybettiği gerekçesiyle kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Altı bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle dev bacanın 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü.

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