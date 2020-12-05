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CHP

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Haber Global'de konuklar birbirine girdi; moderatör Senem Toluay Ilgaz, programa ara vererek reklama gitti. İşte; Haber Global'de sinirlerin gerildiği o anlar...

Haber Global stüdyosunda CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında tank palet fabrikasıyla ilgili tartışma yaşandı. Her iki konuk da sözleri nedeniyle birbirlerini suçlayınca araya programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz girdi. Ilgaz, her iki konuğuna sakin olmalarını söylese de başarılı olamadı.

"Beni mi döveceksin?"

Gerilimin iyice artmasının ardından Aksünger, Toper'i, "Düzgün konuş, 'sen' diye hitap etme" diye uyardı. Toper ise Aksünger'e, "Nasıl konuşacağıma sen karar veremezsin" sözleriyle cevap verdi. Bu uyarıyla birlikte ikili arasındaki söz düellosu giderek sertleşti. Aksünger, ayağa kalkarak Toper'in üzerine yürüyünce araya giren Ilgaz, reklama gitti.

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