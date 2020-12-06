Beyaz TV'de Ece Erken ve Bircan Bali'den Celal Şengör gafı sosyal medyada olay oldu!

Beyaz TV'deki programın 10 Aralık 2019 yılındaki yayınını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, bu kez Twitter'da Prof. Dr. Celal Şengör’ü Trend Topic (TT) yaptı. Celal Şengör, geçen sene Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği sohbet sırasında, “En cahil Türkler, Müslüman olan Türklerdir” demiş ve büyük tepki çekmişti.

Söz konusu programda, Şengör'ün bu sözlerini eleştiren sunucular Bircan Bali ve Ece Erken sosyal medyada alay konusu oldu. Bircan Bali, ''Biz hoca diyorsak birilerine ya da ciddiye alıp televizyona çıkartıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz burada magazin konuşurken bile 40 kere düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken, Ece Erken'in "Sağlık Bakanlığı Celal Şengör'ü görevden alsın" şeklinde mesajı okuduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan Celal Şengör’ün görevden alınması istenmesi dikkat çekerken, yapılan gaf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.