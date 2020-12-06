BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
MEDYA

Beyaz TV'de Ece Erken ve Bircan Bali'den Celal Şengör gafı sosyal medyada olay oldu!

Bilal Göregen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan montajlı videosunu gerçek sanıp dakikalarca sorum yapan Ece Erken ve Bircan Bali, bir kez daha sosyal medyanın diline düştüler! İkili, Prof. Dr. Celal Şengör'ün tepki çeken sözlerini eleştirirken, onu sağlık doktoru sanıp Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiler

Beyaz TV'deki programın 10 Aralık 2019 yılındaki yayınını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, bu kez Twitter'da Prof. Dr. Celal Şengör’ü Trend Topic (TT) yaptı. Celal Şengör, geçen sene Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği sohbet sırasında, “En cahil Türkler, Müslüman olan Türklerdir” demiş ve büyük tepki çekmişti. 

Söz konusu programda, Şengör'ün bu sözlerini eleştiren sunucular Bircan Bali ve Ece Erken sosyal medyada alay konusu oldu. Bircan Bali, ''Biz hoca diyorsak birilerine ya da ciddiye alıp televizyona çıkartıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz burada magazin konuşurken bile 40 kere düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken, Ece Erken'in "Sağlık Bakanlığı Celal Şengör'ü görevden alsın" şeklinde mesajı okuduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan Celal Şengör’ün görevden alınması istenmesi dikkat çekerken, yapılan gaf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi! Askeri eğitimler gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Ahmet Hakan da tartışmaya katıldı: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı
Türk uzmanlar yaptı dünyada ilk ve tek! Burun damlası Covid-19 aşısı üretildi yüzde 99 koruyor
Sefaköy'de TOMA devrildi! Ekipler bölgede
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransa'da protesto: 22 kişi gözaltında
Bursa'da at arabalı hırsız ters yöne girdi araca çarparak kaza yaptı
Arif Susam kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları
İlk milli helikopter motorunun testi yapıldı
Haberglobal canlı yayınında Erdal Aksünger konuğun üzerine yürüdü reklama gidildi
Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?
Arka Sokaklar 569. bölüm fragmanı
Özlem Türeci nereli kimdir, kaç yaşında? Dr.Özlem Türeci biyografisi