İlk milli helikopter motorunun testi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru Gökbey TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında motor üretiminin her alanında Türkiye'nin söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Açılışının yapıldığı İlk Milli Helikopter Motoru Gökbey TEİ-TS1400'ün çalıştırılarak test işlemi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgilş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Alt Sistemler Dairesi önderliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve millî motor, TEI tarafından geliştiriliyor.

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanlarından oluşan ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofisleri'nde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışıyor."