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MEDYA

Haberglobal canlı yayınında Erdal Aksünger konuğun üzerine yürüdü reklama gidildi

Haber Global ekranlarında yayınlanan programda, CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile Hukukçu Serkan Toper arasında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması yaşandı.

Haber Global'de CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ve Hukukçu Serkan Toper, gündemde olan "Ordu Katar'a satıldı" konusunu ele aldı. Görüşlerini ifade eden Aksünger ile Toper arasında sert bir tartışma yaşandı.

"Bana sen diye hitap edemezsin"

Kendisine "sen" diye hitap edilmesine kızan Erdal Aksünger, Serkan Toper'i uyardı. Toper de "Bir daha bana sakın bağırma" dedi. Ardından iki konuk sert söylemlerine devam etti.

Canlı yayında konuğun üzerine yürüdü

Gerilimin tırmanmasıyla Erdal Aksünger "Haddini bil lan" diyerek Toper'in üzerine yürüdü. O sırada moderatör Senem Toluay Ilgaz araya girerek konukları yatıştırmaya çalıştı ve reklama gidildi. Olayların ardından Erdal Aksünger yayını terk etti.

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