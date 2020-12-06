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DÜNYA

Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı! Naaşı uygunsuz hazırlandığı için içeri alınmadı

Dünya bunu da gördü! Karayipler'deki Trinidad ve Tobago'da vurularak öldürülen Che Lewis isimli kişi, kendi cenaze törenine alınmadı!

Trinidad ve Tobago'da evinde babasıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki gencin bedeni, sandalyede oturur şekilde sergilenince kilise tepki gösterdi. Hıristiyan geleneklerine göre vefat eden kişinin bedeni cenaze törenlerinde yatar pozisyonda tahnit edilmiş şekilde sergileniyor.

Güneş gözlüğü, pembe ceket ve beyaz pantolonuyla sandalyesinde oturan Lewis, ülkenin başkenti Port of Spain'de düzenlenen törene katılanları şaşkına uğrattı. Diego Martin kasabasındaki St. John the Evangelist Kilisesi yetkilileri, Lewis'in naaşını cenaze törenine uygunsuz hazırlandığı için içeri almadı.

Genç adam, sandalyede oturur pozisyonda kilisenin dışına kondu. Hatta bazı ziyaretçiler adamı canlı zannederek maske takmadığı için uyardı.  Lewis'in naaşını cenaze töreni için hazırlayan Dennie's Cenaze Evi'nin sahibi Dennie, şunları söyledi:

Aile, Lewis'in naaşının bu şekilde hazırlanmasını talep etti. Biz de birgün böye bir şey yapmayı düşünüyorduk zaten, dolayısıyla istekleri bize yabancı gelmedi. Yurtdışında cenazelerde bunun uygulandığını biliyorduk.
Polis görevlisi Brent Batson ise, "Dennie's Cenaze Evi'nin bu düşüncesiz hareketi bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Polis, cenaze evi çalışanlarının Lewis'in naaşını bu şekilde kiliseye getirerek tehlikeye attığını belirtip, bunun 6 bin 850 Trinidad ve Tobago doları (yaklaşık 7 bin 850 TL) cezası olduğunu söyledi.  Cenaze eviyle ilgili soruşturmanın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

 

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