Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz salgını ile ilgili neden konuşmuyor?

CHP'li, MHP'li, AK Partili... görüşlerin neredeyse tamamı ortak noktada buluştu ve Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine tepki gösterildi. Ne olmuştu? CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Uzunkaya genç bir kadını taciz etmiş ve sonra da tutuklanmıştı. İddialar CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu konuda sessiz kaldığı yönündeydi. Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Tarihe not düşüyorum" başlığı ile twit atmış, Kaftancıoğlu ise kendisini şov yapmakla suçlamıştı.

Bu tartışmalar devam ederken, CHP Ümraniye, Sultangazi, Pendik, Esenler ve Avcılar'da da vakalar peş peşe patladı. Tele1, Halk TV, KRT, Sözcü, Cumhuriyet... gibi yayın organları CHP'deki taciz salgınını görmezden geldi. İşte tüm bu olanları Hadi Özışık Youtube ve Facebok'taki takipçileriyle konuştu. Bir çok görüş vardı, Ekrem İmamoğlu'nu da suçlayan vardı Kaftancıoğlu'nu da..