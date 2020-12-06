7-13 Aralık haftalık Koç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!

7-13 Aralık haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi günü ay Merkür karesi var buda demek oluyor ki genel olarak duygularınızı ifade edemiyorsunuz hafta başında bu iş hayatı içinde geçerli olabilir mesela iş ilişkilerinde söylemek isteyipte söyleyemediğiniz kararlarınız, planlarınız olabilir. Salı sabahı duygusal ve kendini ifade edemeyen iç dünyasına dönen, alıngan bir psikolojide olabilirsiniz. Bu sıralar sağlığınıza da dikkat etmelisiniz sevgili Koçlar! Duygusal konularda bir çözülme yaşayacaksınız öğleden sonra salı günü kendinizi anlatmaya ifade etmeye başlıyorsunuz duygusal konularda anlatamadığınız ne varsa onu dışa döküyor gibisiniz kendi içinizde biraz daha dengeye kavuştuğunuzu görüyoruz.

İş konularında çok önemli haberler olabilir salı öğleden sonra iyi gelişmeler olabilir neticelenmesini istediğiniz bir işle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ay artık Terazi burcunda buda demek oluyor ki ilişkiler öne çıkacak. Perşembe günü ikili ilişkilerde gerilebilirsiniz, istemediğiniz konular açılabilir buna dikkat edin. Cuma öğleden sonra ise ayın Akrep burcuna geçişiyle beraber yoğun duygular içinde olacaksınız, duyguya dair ne varsa aşkınız da kabarır, öfkenizde kabarır her şeyi yoğun hissedersiniz.

Hafta sonu cuma öğleden sonra hep para pul konuları gündeminizde olacak hesap, kitap belki ailenizle ilgili maddi gündemleriniz olabilir yada iş ortaklıklarınız varsa orada bir takım hesap, kitaplar olabilir bunlar son derece dikkat çekecek ama bütün gelir giderlerinizi masaya yatırıyorsunuz hafta sonu.