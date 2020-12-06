BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
YEREL

Çanakkale'de yasağı ihlal etti polise zor anlar yaşattı: Korkuyorum

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere takılan bir kişi, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Çanakkale’nin Ezine ilçesinde de hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya uymayan vatandaşlar ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor.

Polis ekiplerinin uyardığı Sadettin adlı vatandaş, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler, sakinliklerini koruyarak şahsa acil durumlar halinde evinin önündeki markete çıkabileceği uyarısında bulundular. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yalova'da 24 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Yağışlar yarı yarıya azaldı! Edirne'de ise neredeyse hiç su kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '6 ilde sorun yaşıyoruz' dedi Listede İstanbul ve Ankara yok!
Saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Telefonlarımız ve bulunduğumuz mekanlar dinleniyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vakaların arttığı Trabzon'da pandemi hastanesi önünde korkutan ambulans yoğunluğu!
Erzurum'da korkunç katliam! Eşini ve iki kızını öldürdü vurularak yakalandı
Serhat'ın nişanlısı kimdir Masterchef Serhat'ın nişanlısı yaşı kaç?
7-13 Aralık haftalık Koç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!
İstanbul'da sokağa çıktı mazereti pes dedirtti! Ceza yemekten kaçamadı
Masterchef Serhat Doğramacı nereli kaç yaşında?
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz salgını ile ilgili neden konuşmuyor?
KYK sonuçları açıklanıyor YURTKUR sonuç sorgulama ekranı açılıyor