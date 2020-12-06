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Erzurum'da korkunç katliam! Eşini ve iki kızını öldürdü vurularak yakalandı

ERZURUM'da bir kişi çocuklarını görme bahanesiyle esi eşinin evine gitti. İki oğlunu ekmek almaya gönderip eski eşi ve iki ızını öldürdükten sonra kaçtı. Yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı. Karnında ve bacağından vurularak yakalandı.

Erzurum'daki kan donduran üçlü cinayet merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Arabasına binip kaçtı, yakalanınca başına silah dayadı

Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi.

Sağlık durumu gayet iyi

Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Babam bizi görmek için eve geldi

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

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