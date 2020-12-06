Evde işkembe çorbası nasıl yapılır?

İşkembe çorbası yapmak için malzemeler çok önemlidir. İşkembe çorbası yapımı kolay olsa işkembeyi temizlemek zahmetlidir. Bundan dolayı da temizlenmiş işkembe alınması tavsiye edilir. İşkembe ve diğer malzemeler temin edildikten sonra ise İşkembe çorbası yapılabilir. İşkembe çorbasını daha çok çorbacılarda görürüz. Fakat, bu sağlıklı çorba evde de hazırlanıp tüketilebilir. Nefis bir terbiyeli işkembe çorbası için tek yapmanız gereken tarife uymak. Hazırlaması biraz zahmetli gibi görünse de yemesi de bir o kadar güzel. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1kg dana işkembe, terbiyesi için 2 silme kaşık un, 1 kaşık yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 kasik Tereyağ, 3-4 diş sarımsak.