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MEDYA

İyi Aile Babası 2. bölüm fragmanı

İyi Aile Babası dizisi 2. yeni bölümüyle 10 Aralık 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. İyi Aile Babası'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

İyi Aile Babası 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İyi Aile Babası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İyi Aile Babası 10 Aralık 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali; karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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