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TV100'de saç baş yolduran tartışma!

TV100'de Çağla Atlı'nın moderatörlüğündeki 'Şimdi Konuşalım' programında bir araya gelen Mücahit Birinci ve Murat Sarı, CHP konusunda karşı karşıya geldi.

Çağla Atlı, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonun dinlendiğine dair iddiayı gündeme getirdi. Atlı, Murat Sarı'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP liderini yalanlayan sözlerini de hatırlatarak bu iddiayı değerlendirmesini istedi.

Atlı'nın, "Bu sözler gündem değiştirmek için söylenmiş olabilir mi?" sorusu üzerine Sarı, kimsenin niyet okuma gayretinde olmaması gerektiğini söyleyerek CHP'nin son seçimlerde aldığı oy oranını hatırlattı. Bu oyların aynı zamanda CHP liderine de verildiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini temsil ettiğini ve bu konudaki sözlerinin de ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Programın diğer bir konuğu olan Mücahit Birinci, Sarı'nın sözlerini bölünce ikili arasında tartışma yaşandı. Sarı'nın, "Haddini bileceksin" sözleriyle programdaki tansiyon iyiden iyiye yükseldi.

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