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Akrep 1. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 1. bölümüyle 11 Aralık 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Akrep'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Akrep 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in ilk bölümünde neler yaşanacak? Akrep 11 Aralık 2020 Cuma Perşembe akşamı Star'da...

Düşmanını zehirlediği gibi kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

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