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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 43. yeni bölümüyle 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

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