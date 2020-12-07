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Türkiye bu çığlıkla ürperdi! Hamile eşi için sokakta komşularından borç para istedi

İSTANBUL Esenler'de çekildiği belirtilen bir video yürekleri sızlattı. Hamile eşi için sokakta komşularından borç para isteyen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, o şahsa ulaştıklarını duyurdu.

İstanbul Esenler'de çekildiği iddia edilen bir videoda hamile eşi için sokakta komşularından borç para isteyen vatandaşın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yardım isterken ağlayan vatandaşın videoya yansıyan görüntülerinde ise "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Allah çarpsın geri öderim ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu kişiye ulaştıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'O kişiye ulaştık, Esenler'de oturmuyormuş!'

Göksu paylaşımında, “Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” diye yazdı.

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