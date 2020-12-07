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Yengeç burcu 7-13 Aralık haftalık burç yorumları duygusal bir hafta!

7-13 Aralık haftası Yengeç burcunu aşk, para, kariyer alanında neler bekliyor? İşte 7-13 Aralık haftası Yengeç burcu yorumu...

7-14 Aralık haftalık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. 1-14 Aralık haftalık burç yorumlarında İkizler burcunu ne bekliyor, bu hafta nelere dikkat etmeli? 7-13 Aralık İkizler haftalık burç yorumları aşk, para, kariyer, iş yorumlarının detayları haberimizde. Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor? Sevgili yükselen Yengeçler haftayı ay başak burcundayken açıyoruz. Zihniniz çok faal, planlar var, kararlar var ama iyimser duygularda da kalmaya çalışıyorsunuz. Yakın çevre ilişkileriniz, sıkı dostluklar, kardeşler, akrabalar onlarla ilgili belki bazı ortak gündemler dikkat çekiyor. Bazılarınızında eğitim planları var öğrenciyseniz yada bir eğitim planlıyorsanız bu konular gündeme gelebilir.

Pazartesi günü hemen haftanın başında bir ay Merkür karesi gerçekleşecek buda demek oluyorki duygularımı anlatamıyorum, ifade edemiyorum kendinizi duygusal kıskaç içinde hissedebilirsiniz. Ailevi ilişkilerde kardeşlik, akrabalık yada yakın arkadaşlık ilişkilerinde biraz zorlanıyor olabilirsiniz pazartesi günü. Salı sabahı da ay Neptün karşıtlıkları var sanki kendinizi ifade edememenin sonucunda salı günüde duygusal iyice bir kapanıyorsunuz kendi dünyanızdasınız.

Salı öğleden sonra sanki hayat diyorki size bu kadar üzüldüğün, iç dünyana döndüğün yeter artık şu konuları bir açalım. Problem yaşadığınız ikili konuların bir çözüme ulaşmaya başladığı bir hafta oluyor. Ticari faliyetleriniz varsa da bir sürprizle karşılaşabilirsiniz salı öğleden sonra güzel bir haber gelebilir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü öğlene kadar ay Terazi burcunda demekki haftanın ikinci yarısı ailevi konular ön plana çıkıyor anneyle, babayla, aileyle yapılabilecek aktiviteler ortak planlar olabilir. 

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