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İkizler burcu 7-13 Aralık haftalık burç yorumları ailevi konular gündemde!

İkizler burcu 7-13 Aralık haftalık burç yorumları internethaber'da. Bu hafta aile yaşantınız ön planda olacak sevgili İkizler!

7-13 Aralık İkizler burcu sizler için haftalık yorumları. İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor, İkizler burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür İkizler burcu haftalık yorumları 7-13 Aralık haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. İkizler haftaya aile konularınız gündemde! İşte 7-13 Aralık haftası İkizler burcu yorumu...

Sevgili İkizler bu haftaya ay Başak burcunda başlıyoruz. Aile, ev, yuva konuları bu hafta ön plana çıkacak özellikle pazartesi salı günü hem bir taraftan aile, ev, yuva konuları bir taraftanda yaşam alanınızı ilgilendiren konular gündeminizde olacak. Pazartesi günü yönetici gezegeniniz Merkür ay ile kare açıda olacak ay Merkür karelerinde duygularımızı ifade etmekte zorlanırız yani duygularımız ve söylediklerimiz biraz çelişir yani pazartesi günü öyle bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz! Özellikle sizin özelinizde bir ailevi mesele var ve bununla ilgili konuşamadığınız konular var gibi duruyor pazartesi.

Salı sabahı da ay Neptün karşıtlıkları var sanki duygusalsınız içe dönüyorsunuz belki de ailevi bir konuda kendinizi haksızlığa uğramış gibi de hissedebilirsiniz bir kırılganlık var genel olarak kırılgan bir enerjidesiniz zaten salı sabahı ama salı öğleden sonra durumlar değişiyor kendinizi ifade etmeye başlıyorsunuz ailevi ilişkilerde daha iyi haberler var güzel gündemler var belki bir mülkünüzle ilgili yada evinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma ay Terazi burcunda olacak yani gündeminiz aşk, ilişkiler, sosyal hayat demekki keyifleniyorsunuz haftanın ikinci yarısında. Sanatsal hobileriniz varsa onunla ilgili bir vurgu olabilir. 

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