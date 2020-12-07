Terazi haftalık burç yorumları 7-13 Aralık duygusal günler kapıda!

Yeni bir hafta başlıyor. Peki 7-13 Aralık haftasında Terazi burçlarını neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 7-13 Aralık haftası Terazi burcunu sizler için anlattı. İşte yeni haftada Terazileri ve yükselen Terazileri bekleyenler... Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? Sevgili yükselen Teraziler bu haftaya içe dönük biraz hüzünlü başlayacaksınız çünkü ay Başak burcunda olacak. Biraz iş dünyanıza gömülü olacaksınız pazartesi, salı günü çok anlatmıyorsunuz, ifade edemiyorsunuz, duygusalsınız biraz kendinizi yiyip bitirme modundasınız aman dikkat!

Pazartesi günü ay Merkür karesi var demekki bilinç altınız yoğun, kendinizi anlatamıyorsunuz bunlar oldukça dikkat çekiyor. Yine salı sabahı ay Neptün karşıtlıkları var buda kendinizi çok duygusal hissettiğinizi bir konuda kendinizi haksızlığa uğramış hissettiğinizi gösteriyor. Salı öğleden sonra takıntıları bir kenara bırakıyorsunuz bir çözüm geliyor kendinizi yiyip bitirdiğiniz o konularla ilgili rahatlama bir farkındalığa kavuşacaksınız. Çarşamba, perşembe ve cuma öğlene kadar ay Terazi burcunda olacak artık o içe dönem enerjisi bitiyor ve sosyal bir dönem başlıyor.

Hazır ay yükseleninizdeyken saç, baş, sakal, fön, estetik müdahaleler için gayet güzel bir görüntü var gök yüzünde çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle de öğlene kadar. İştahınız açık olacak galiba o iç dünyanıza döndüğünüz dönemden sonra tekrar dışa açılımla beraber iştahınızda açılıyor. Cuma öğleden sonra artık ay Akrep burcunda demekki odağınız alışverişe kayıyor.