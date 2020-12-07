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Kadıköy'de esnafın kabusu oldular! Sokaklara ilan astılar

Kadıköy'de bir kişi, üzerinde Türk Lirası olmadığını ve ödemeyi İsviçre Frangıyla yapacağını söyleyerek, tedavülden kalkmış paralarla birçok esnafı dolandırdı.

İddiaya göre Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, alışveriş için geldiği birçok iş yerinde esnafa üzerinde Türk Lirası olmadığını ve ödemeyi İsviçre Frangıyla yapmak istediğini söyleyerek tedavülden kalkmış paraları verdi. Para üstünü de Türk Lirası olarak alan kişi, birçok esnafı dolandırarak ortadan kayboldu. Mağazanın sahibi Cem Ciga, benzer şekilde birçok kez dolandırılınca diğer esnaf arkadaşları ile birlikte çareyi şüphelilerin fotoğraflarını sokaktaki duvar ve panolara asmakta buldu.

Giyim dükkanında çalışan Dilara Yağmur, "Bir adam geliyor, kızın biraz üstüne giderek İsviçre Frangıyla ödeme yapmak istediğini söylüyor. Arkadaşımız yabancı parayla ilgili bilgisi olmadığı için almak istemiyor derken bir anda kızın üstüne yürümeye başlıyor. 'Sen akıllı bir kıza benziyorsun. Ne demek almıyorum' diye. Döviz kurunu da kendi belirleyerek kızın biraz dikkatini dağıtıyor. O sırada kasada para bulamayınca kız gidiyor bir an ne yapacağını şaşırıp esnaftan borç alıyor. O şekilde veriyor. O anki heyecanla da patronlarımızı arayıp bununla ilgili bilgi almak aklına gelmiyor. Sonradan biz fark ettik. Çok oluyor zaten böyle şeyler. Tırnakçılar da başımızdan eksik olmuyor. Artık duvarlara afiş asmak zorunda kaldık diğer esnafların da başı yanmasın diye. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz başka hiçbir isteğimiz yok "dedi.

"Bu durumları yaşamak istemiyoruz"
Yan dükkân komşusu Cemil Eriden, "Yan komşumuza gelen bir kişi alışveriş yapmış. Alışverişi de dövizle yapınca para üstü çıkmayan kasiyer parayı benden aldı, meğerse sonradan öğrendik ki verdiği para da tedavülden kalkan paraymış. Yani bu şekilde olaylar yaşıyoruz esnaf olarak. İnsanlara karşı güler yüzlü, naif davranmak zorunda olduğumuz için insanların iyi niyetini kullanıp bundan faydalanabiliyorlar. Bu sıralar da sıklaşmaya başladı. Tabii ki bu durumları yaşamak istemiyoruz." şeklinde konuştu. 

Güvenlik kameralarına yansıdı
Kadıköy'de 2 Aralık günü tedavülden kalkmış İsviçre Frangı ile yapılan dolandırıcılık ile aynı mağazadan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılığın yapıldığı alışveriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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