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Pandemi sürecinde diş tedavisi: Zafer Kazak anlatıyor

Tüm dünyanın ve ülkemizin covid-19 virüsü ile baş etmeye çalıştığı bu günlerde hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Sizler için M. Sc. Dt. Zafer Kazak’a sorduk.

Geçtiğimiz mart ayından itibaren dünyanın başı, covid-19 virüsü ile dertte. Bu süreçte en önemli yapılacak şey; hijyene dikkat etmek, sosyal mesafe ve evde kalmak. Hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. 

Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Koronavirüs diş tedavisi sırasında bulaşır mı? Pandemi sürecinde diş hekimliği için nasıl önlemler uygulanıyor? Diş hekimliğinde lazer teknolojisinin kullanımı? İmplant nedir? Dijital diş hekimliği denildiğinde ne anlamalıyız? Dijital diş hekimliği sonrası neler değişti? Gülüş estetiği nedir? Gülüş estetiği nasıl yapılıyor? M. Sc. Dt. Zafer Kazak’a sizler için sorduk…

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