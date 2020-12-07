Sermiyan Midyat: ABD'yi gördükten sonra memleketimin kıymetini anladım

Amerika Birleşik Devletleri'nede bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı.

46 yaşındaki oyuncu, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kullarına uymadığını söyledi. Midyat, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı.