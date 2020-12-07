Başak burcu haftalık yorum 7-13 Aralık duygusal günler sizi bekliyor!

Başak burcu 7-13 Aralık haftaya ay Başak burcunda başlayacak. 7-13 Aralık haftası Başak burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 7-13 Aralık Başak haftalık yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 7-13 Aralık Başak burcu haftalık yorumları... Sevgili yükselen Başaklar bu hafta ay Başak burcunda buda demek oluyor ki biraz duygusalsınız ilişkilerle ilgili bir odağınız var bu çok dikkat çekiyor. Pazartesi günü ay Merkür karesi olacak buda demek oluyorki Pazartesi günü duygusal olacaksınız ama duygularınızı anlatamayaksınız.

Planlarınızı düşüncelerinizi aktarırken sorunlar yaşayabilirsiniz! Salı sabahı ay Neptün karşıtlığıyla başlıyor biraz hüzünlüsünüz, içe dönüyorsunuz, kendinizi anlatamıyorsunuz ve salı sabahı ilişkilerle ilgi bir bir kırgınlığınız varmış gibi duruyor fakat öğleden sonra sanki o duygusal ilgilerle ilgili sıkıntılarla ilgili açılım bir ifade edebilme belki de duygusal konulardaki problemlerin çözümü için çok güzel bir desteğe sahip olacaksınız sevgili yükselen Başaklar.

Çarşamba, perşembe ve cuma öğlene kadar ay Terazi burcunda para pul konuları ön plana çıkıyor hesap, kitap, nereye ne harcıyayım bunlar ön plana çıkıyor bazılarınızın kariyerle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz aslında işle ilgili bir görüşme yapmak istiyorsanız çok uygun olabilir fakat perşembe günü biraz zor geçecek finansal onularda zorlanabilirsiniz, bütçede bir sorun olabilir yada iş hayatınızda anlaşamadığınız gündemler olabilir.