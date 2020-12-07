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Bursa'da kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarptığı Hatime Öztürk (69), hayatını kaybetti. Öztürk'ün olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirirken; kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

BURSA’nın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen kazada; duran trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk, Zeki I. (60) yönetimindeki 16 ER 540 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise yola devam etti. Araç altındaki kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ölüm haberini alan yakınları, kaza yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken; kamyon sürücüsü, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zeki I.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan; kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadının bir süre kaldırımda yürüdüğü, kaldırımdan indiği, duran trafikte kamyonun önünden yürüdüğü, kamyonun bir anda hareket ettiği, kadının kaçmaya çalıştığı ve aracın çarptığı anlar yer aldı.

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