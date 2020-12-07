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Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA Bodrum’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Çöp kutuları, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi.

Bitez Mahallesi’nde birçok cadde sular altında kalırken; araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik Caddesi, Atatürk Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve birçok sokak sular altında kaldı.

Şiddetli yağmur; Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta ekipleri ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneğini de teyakkuza geçirdi.

Turgutreis-Bodrum karayolu, cadde ve sokaklardan gelen sular nedeniyle trafiğe kapatılırken; Gümbet ve Konacık yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri su taşkınları oluşan bölgelerde önlem alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi.

Yaklaşık 45 dakika süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarını da su bastığı öğrenildi.

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