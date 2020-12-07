Ezel Akay filmi ''9 kere leyla'' topa tutuldu

Geçtiğimiz Mart ayında gösterimi planlanan fakat pandemi nedeniyle vizyonu ertelenen film, bu hafta Netflix’de izleyicisi ile buluştu.

Mitolojik, fantastik ve müzikal yapısı ve usta oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu ile 9 Kere Leyla filmi yayınlandığı andan itibaren konuşulmaya başlandı. Film sıra dışı sahneleri ve ilginç senaryosuyla hemen dikkat çekti.

Ezel Akay'ın yeni filmi için kim ne dedi?