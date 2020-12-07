Evde balık çorbası nasıl yapılır tam bir omega kaynağı!

Kış aylarında şifalı bir çorba tüketmek istiyorsanız balık çorbası tam size göre. Mevsimin en aze balıkları arasında yer alan çupra ile lezzetli bir çorba hazırlayabilirsiniz. Vücudun bütün omega 3 ihtiyacını bir kase çorbada karşılamak istiyorsanız mutlaka balık çorbasını denemelisiniz. İşte sizler için hazırladığımız omega 3 bombası çorba tarifimiz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

2 büyük cins balık, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 3-4 dal kereviz sapı, terbiyesi için 1 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, tuz, bol limon.