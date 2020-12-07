Kolay akşam yemeği arayanlara kabaklı sandal sefası tarifi!

Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Malzemeler;

3 adet orta boy kabak, 200 gr kıyma, 1 adet orta boy soğan, 2 adet orta boy domates, yarım kaşık domates salçası, kimyon, toz biber, karabiber, tuz. beşemal sos için yarım yemek kaşığı tereyağ, yarım yemek kaşığından biraz fazla un, 1,5-2 şu bardağı un, 100 gram rendelenmiş kaşar, pişirme kabına eklemek için 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, iki su bardağı su.