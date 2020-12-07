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CHP

AK Parti sıralarından Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunduğu konuşmasını yarıda keserek, "Aday ol" diyen AK Parti Milletvekillerine cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de başlayan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına devam ederken; AK Parti sıralarından kendisine atıfta bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen, "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap verdi.

AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" diyen Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.

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