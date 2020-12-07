AK Parti sıralarından Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de başlayan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına devam ederken; AK Parti sıralarından kendisine atıfta bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen, "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap verdi.

AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" diyen Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.